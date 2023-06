Drama met camper op Duitse snelweg: man (60) uit Diepenveen overleden, vrouw (60) zwaargewond

indebuurt.nl Met deze wegafslui­tin­gen in Deventer moet je rekening houden in de week van 5 juni

Als je door Deventer rijdt, is de kans groot dat je ergens onderweg werkzaamheden tegenkomt. Wil je weten waar je moet omrijden? Check dan dit overzicht met wegafsluitingen in Deventer in de week van 5 juni 2023.