Dreigende situatie met vuurwapen in woning Deventer: arrestatieteam komt in actie

Een arrestatieteam heeft dinsdagavond een man (30) uit een woning gehaald in Deventer. De politie was extra op haar hoede omdat er gedreigd zou zijn met een vuurwapen.

De politie zet een arrestatieteam (AT) alleen in als ze extra voorzichtig zijn, onder meer in situaties waarbij levens op het spel kunnen staan.

In de woning aan de Bleekstraat was er niet mogelijk niet alleen sprake van een vuurwapen, maar degene die het hanteerde was waarschijnlijk zelf ook nog in het huis. ,,Dan nemen we als politie het zeker voor het onzekere.’’

Of er echt gedreigd is met een wapen, wil de politie nog niet zeggen. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek.’’

De 30-jarige verdachte is in de boeien geslagen. Het huis aan de Bleekstraat werd tijdelijk afgesloten, zodat de politie er onderzoek kon verrichten. ,,De bewoners konden later op de avond terugkeren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.