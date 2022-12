Drie mensen opgepakt voor onterechte coronasubsidie van 2 miljoen: woningen en kantoor in Deventer doorzocht

Weerzien bij AH in Deventer: ‘Met één rake klap sloeg verdachte de toekomst van het slachtof­fer stuk’

Maanden nadat een buurtgenoot hem voor ‘zwarte kankeraap’ had uitgemaakt kwam Ruben W. hem tegen in de buurtsuper in de Deventer wijk Keizerslanden. Met een rake klap ,,sloeg hij het toekomstperspectief van het slachtoffer aan gruzelementen’’, zei de officier van justitie vandaag in de rechtszaal.

22 november