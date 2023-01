Drie ongelukken in één ochtend: dichte rijstroken en files op ‘brekebeen A1’ tussen Deventer en Apeldoorn

Het eerste incident betrof een ongeluk tegen half acht waardoor de rechterrijstrook werd gesloten van afrit Bathmen tot afrit Twello. Rond kwart voor acht bedroeg de vertraging voor het verkeer volgens de ANWB twaalf minuten en ontstond er een file van acht kilometer.



Tegen acht uur werd de rijstrook weer vrijgegeven en slonk de file.

Tweede keer mis

Om half negen echter, ging het opnieuw mis na een kop-staartbotsing tussen twee auto’s op een invoegstrook, iets voorbij Wilp. Ditmaal ging de linkerrijstrook dicht tussen afslagen Deventer-Oost en Twello.



Daardoor ontstond vier kilometer file. Verkeer dat probeert om te rijden via Wilp, liep vervolgens ook vast door een zeer grote brand in een pand aan de Molenallee.



Om negen uur was de rijstrook weer open waardoor de file ter hoogte van Deventer oploste.

En de derde...

Dik twee uur later echter, was het voor de derde keer in één ochtend raak op de A1. Ditmaal kwam een wiel van een autotransporter los, dat op de weg belandde.



Daar reden vervolgens twee personenauto’s overheen. Beide voertuigen kregen vervolgens twee lekke banden en moesten worden weggesleept. Vanwege de bergingswerkzaamheden werd ditmaal weer de rechterrijstrook gesloten, ter hoogte van Wilp.



Tekst loopt door onder het kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ik zie trend’

Twee maanden geleden legde onze fotograaf Rens Hulman (die vanmorgen ook alle incidenten versloeg) al uit dat het vaak mis gaat op dit stuk van de snelweg van Deventer naar Apeldoorn, ter hoogte van Twello en Wilp. Zó vaak, dat we inmiddels kunnen spreken van de brekebeen van de A1.



,,Ieder hulpverlener of wegwerker vertelt mij hier hetzelfde verhaal. Het gaat mis wanneer de weg hier van vier naar drie banen gaat. Mensen letten niet op, moeten op de rem of wisselen op het laatste moment van baan. De officiële diensten zullen het misschien houden op individuele gevallen, maar ik zie een trend.”

Slechte ritsers

Rijkswaterstaat erkende dat het aantal ongelukken op het desbetreffende tracé opvallend hoog is.



Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen waagde zich aan een verklaring. Hij stelde dat een wirwar aan bestuurders die van rijstrook wisselen, onverwacht remmen en niet goed opletten, de situatie snel onoverzichtelijk en kwetsbaar maken. Volgens hem blinken Nederlanders uit in slecht ritsen.

Volledig scherm De botsing die ervoor zorgde dat er voor de tweede keer een rijstrook dicht ging op de A1. © Rens Hulman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.