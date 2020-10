Drie puppy’s in kinderrugzak achtergelaten: ‘De navelstreng zat er nog aan’

video Schitteren­de zonsop- en ondergan­gen: ze vallen juist in de herfst op

23 oktober Je kunt er niet omheen deze dagen. De schitterendste beelden van de zon komen op social media terecht. De herfst is met name het seizoen van de mooie weerplaatjes. Is de zon nu fotogenieker dan in andere maanden van het jaar? Weerman Mark Wolvenne laat zijn licht er over schijnen.