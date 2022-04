Dromen komen uit voor Deventer Nachtparlement: ‘We kunnen nu meer uitpakken qua namen’

,,We zeiden vijf jaar geleden dat we ooit nog een keer een evenement in een grote loods en een festival wilden doen’’, vertelt Sammai Siahaya, een van de initiatiefnemers. Op het festival moeten we nog een jaartje wachten, maar het feest in de loods is op handen. Op zaterdag 3 september is de industriële hal van de Burgerhaven het toneel van de grote Warehouse-technorave.