Dromen van New York, happy in Deventer: ‘Er gebeuren hier mooie dingen, wil dat iedereen meedenkt’

Hoe Eric met zijn club Deventer erfgoed redde van sloophamer: ‘Omslag in denken over oude panden’

De Raambuurt platgeslagen, alle vroegere pakhuizen langs de IJssel gesloopt. Of het Havenkwartier zonder de torenhoge silo’s, volgeplempt met louter nieuwbouw. Dat had gekund. Maar daar was Stichting Industrieel Erfgoed Deventer die de panden redde van de ondergang.

16 januari