Duikers bekijken gezonken kunstwerk in Deventer Buitengracht, uit water redden is (nog) brug te ver

Bekende Devente­naar Guus Stellwag (68) onver­wachts overleden

Deventenaar Guus Stellwag is overleden. Stellwag (68) was grondlegger van de businessclub van Go Ahead Eagles en (ondernemers)platform Nieuw Deventer Circuit. In de herinnering ligt ook zijn strijd met de gemeente over z’n huis aan Brink.

16 maart