Duizenden extra laadpalen in Deventer: ‘Gaat dat ten koste van schaarse parkeerplekken?’

Extra laadpalen in Deventer. Het is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Het aantal ‘stekkerauto’s’ neemt toe. In Nederland worden vanaf 2030 alleen emissieloze, veelal elektrische, wagens verkocht. En die moeten ook ergens opgeladen worden. Maar het is nu al niet gemakkelijk een laadpunt te vinden in de (binnen)stad.