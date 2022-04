Duizenden Paaspopbezoekers lopen polonaise op liedje van Ammar Bozoglu uit Deventer

video Ammar (24) uit Deventer had de hoop al opgegeven, tot die hit op Dumpert: ‘Nu leef ik een droom’

Volkszanger Ammar Bozoglu (24) uit Deventer brengt vandaag zijn debuutsingle ‘Terug Naar Vroeger’ uit. In het nummer zingt de Ammar van nu zijn vroegere ik toe. De boodschap: Er komen nare tijden, hou je vast, maar het gaat goed komen. In een openhartig interview vertelt hij over die nare tijden, maar ook over vriendschap en toekomstdromen.

