Duizenden woningen in Deventer en Zutphen zo snel mogelijk verduurzaamd, Petronella (84) had al geluk

MET VIDEO Dit bijzondere huis in hartje Deventer staat te koop: ‘Plek waar al 20 generaties hebben gewoond’

In de Deventer binnenstad staat een bijzonder huis te koop. Het is de vrijstaande woning bij het enig overgebleven hofje in de stad, het Jordenshofje, aan de Kleine Overstraat. Wonen te midden van winkelend publiek en toeristen die komen snuffelen in je voortuin, hoe is dat? ,,Als ik vertel waar ik woon, zeggen mensen direct, ‘Oh dát huisje!’.’’

29 juli