Echte Bakker uit Holten wint paasbrodencompetitie ‘Het geheim? Dat is een stukje vakmanschap’

Portiek­flats Hobbema­straat in Deventer moeten wijken voor 96 moderne flats

Woonbedrijf Eigen Bouw gaat vanaf 2024 de 66 oude portiekflats aan de Hobbemastraat in Deventer slopen. Er voor in de plaats komen moderne, gasloze, appartementen. Renovatie van de flats is geen optie. ,,De flats zijn slecht geïsoleerd, hebben nog gaskachels en zijn moeilijk te verduurzamen”, zegt Monique Koobs namens de woningverhuurder.

25 maart