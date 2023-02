Een kennismaking met de nieuwe linksback van Go Ahead Eagles: ‘Hij is misschien wat verlegen’

Ouders herkennen juwelen­dief in Deventer na zien van beelden: ‘Het komt allemaal door de coke, mevrouw’

Aan zijn vijftien jaar durende cokeverslaving kwam afgelopen jaar plots een einde toen hij vast kwam te zitten. Het Openbaar Ministerie greep in na zijn derde winkeldiefstal. Opvallendst is de juwelenroof op 17 december in het op dat moment drukke winkelcentrum van Deventer.

2 februari