Eigenaar wil autobedrijf uit pand in Deventer na aantreffen hennepkwekerij

Met Video Hoe platenver­za­me­laar Paul (67) pareltjes weet te scoren in Deventer kerk: ‘Ik zoek geen ABBA’

Lp’s draaien op een platenspeler. Dat sterft toch uit in het Spotify- en Apple Music-tijdperk? De platenbeurs in de Lebuinuskerk in Deventer laat wat anders zien. Jong en oud probeert de toppers uit de bakken te halen. Paul van Bindsbergen (67) - ervaren rot in het vak - legt uit hoe hij te werk gaat. ,,Ik heb er te veel.’’

8 januari