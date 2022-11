Ein-de-lijk: eeuwenoude schatkist wordt geopend in Deventer en zorgt voor verbazing

Activist Janny (51) uit Deventer werd opgepakt op Schiphol: ‘Als een boete volgt, gaan we in verzet’

Janny Kerssies (51) uit Deventer was een van de vijfhonderd klimaatactivisten die aanwezig waren bij het protest zaterdag op Schiphol-Oost. Net als ruim tweehonderd anderen werd ook zij opgepakt door de politie. ,,Als er een boete volgt, gaan we in verzet.”

8 november