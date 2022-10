Eindelijk huurder voor bekend Deventer pand: Cotton Club vult gat in Lange B., mét appartementen

Staat de toekomst van schaatsen in Deventer op het spel? ‘Kijken hoelang dit nog zo door kan gaan’

De IJsclub in Deventer kan weer los en de schaatsbaan in de Scheg ligt er weer strak bij. Het ijsseizoen is afgelopen weekend weer begonnen. Traditioneel en zoals altijd in oktober, maar voor hoelang nog? Volgens Tossa Heesen, voorzitter van de Deventer IJsclub, zijn er ‘grote zorgen’ omtrent de toekomst van het schaatsen. ,,We moeten ons afvragen hoelang we hier nog mee doorgaan.”

