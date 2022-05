Emoties en herinneringen op druk bezochte herdenking Canadese Begraafplaats Holten

Trapt je vader, oma of vriendin in WhatsApp­frau­de? Test het!

Test je ouders, opa en oma, buurman, zus of vriend om te zien of zij in WhatsAppfraude trappen, om zo te waarschuwen voor oplichters. Dat is het idee achter de speciale website whatsappfraude.echt-nep.nl van verschillende gemeenten.

3 mei