En wéér rennen de ratten rond op de Zandweerd: ‘De brutalen zijn nergens bang voor’

Deze familie begint derde zaak in Deventer binnenstad (en er zijn meer onderne­mers die doorpakken)

Steeds meer ondernemers in de Deventer binnenstad beginnen daar een tweede of zelfs derde zaak. Die trend blijkt één van de verklaringen waarom het stadscentrum goed draait, maar is niet het enige geheim. ,,Bij ons vind je straten met 100 procent zelfstandige ondernemers, zonder ketens; dat is in Nederland echt bijzonder.”