Energierekening 'jaagt’ antikrakers uit Chinees restaurant in Epse, nieuwbouwplan blijft in ijskast

Deventer waarschuwt 650 huishou­dens voor inbraak­golf: ‘We denken wel aan een bende’

Opvallende actie van burgemeester Ron König en de Deventer politie. In Deventer-Oost is bij 650 huishoudens een brief in de bus verspreid, met de oproep alert te zijn na een inbraakgolf. ,,Waarschijnlijk heeft de ligging van de wijken in de buurt van de A1 ermee te maken.”

26 oktober