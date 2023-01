Enorme kap rondom Deventer, maar er komen ook 25.000 bomen bij: ‘De fijnspar sterft massaal af’

Wilma zorgt voor eetplezier bij dementeren­den in Lochem: ‘Jus over de aardappe­len, dan prikken ze erin’

Een bord met een gekleurde rand, mooi servies, jus over de aardappelen. Grote kans dat een dementerende zijn of haar bord leeg eet. Het zijn slechts enkele tips van voedingsdeskundige Wilma van der Wal bij woonzorgcentrum en verpleeghuis De Hoge Weide in Lochem. Vrijdag 10 februari vertelt ze erover bij het Alzheimer Trefpunt Lochem.

26 januari