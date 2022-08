Erik Jan rijdt zo met zijn Citroën bij pontje van Olst IJssel in: ‘Rivier uitkomen nu lastiger dan ooit’

Pandeige­naar na verwoesten­de brand in binnenstad Deventer: ‘Bewoners hadden er al uit moeten zijn’

Het pand in de historische binnenstad van Deventer waar in de nacht van maandag op dinsdag een enorme brand ontstond, is volledig verwoest. Dat zegt pandeigenaar Rieuwert van Bodegraven. Bij het drama vielen twee gewonden. ‘Als iemand ligt te vechten voor zijn leven, is het ongepast over de toekomst van het pand te praten.’

