Ernstig ongeluk met fietser bij oversteekplaats in Deventer: traumateam assisteert

Nieuwe coalitie Deventer vraagt input uit hele raad voor akkoord: ‘We gaan er écht wat mee doen’

De vier partijen in Deventer die samen een coalitie willen vormen, hebben vanavond bij de overige partijen gepeild hoe zij denken over thema’s als participatie door de inwoners en de verhouding tussen de coalitie en oppositie. Moeilijke vragen die je niet zomaar in een bijeenkomst van een uurtje beantwoorden kunt, was de reactie van de overige fracties in de gemeenteraad.

28 april