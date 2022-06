Extra miljoenen voor vernieuwd Deventer poppodium, onzekerheid over verhuizing blijft

De extra miljoenen komen bovenop een eerder vergelijkbaar bedrag, dat Deventer al had gereserveerd. In totaal is nu 8 miljoen euro beschikbaar. Het Burger zit in de binnenstad in een verouderd onderkomen. Kelly Hammer, directeur van het Burgerweeshuis is ‘blij’ dat de nieuwe coalitie van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA extra geld reserveert voor het poppodium.