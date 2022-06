Extreem vrije school komt naar Deventer: ‘Hier is het oké als een kind twee jaar lang wil schilderen’

met VIDEO Eddy uit Deventer maakt fietsgids voor liefheb­bers van bier: ‘10 jaar geleden was dit ondenkbaar’

Bier en trappen op de pedalen, een gouden combi. Deventenaar Eddy van der Ploeg (59) schreef de gids Fietsen door Nederland Bierland, een tocht die voert langs brouwerijen, cafés, abdijen en andere bierplekken die er toe doen. ,,Pakweg een jaar of tien geleden was deze gids ondenkbaar, het aantal brouwerijen in Nederland is sindsdien explosief gestegen”, aldus de biersommelier.

