Extreme droogte en engerlingen treffen velden van voetbalclubs: ‘Het ziet er echt niet uit’

Zo erg als bij Basteom in Steenderen - daar zitten grote gaten in de velden - is het nog niet, maar gemeenten in de regio moeten dit jaar meer hun best doen om engerlingen te bestrijden. Deze larven van de meikever kunnen de wortels van het gras op de voetbalvelden wegvreten. Zodra bruine vlekken te zien zijn, gaan alarmbellen rinkelen. Vogels, die de engerlingen zien als lekkernij, kunnen hele velden verwoesten in hun zoektocht naar de melkachtig, witte beestjes.