Extreme drukte en aanrijdingen op horroravond rond McDonald’s Deventer

video + update Verdachte van plofkraak Schalkhaar is Devente­naar (24); zoektocht met drone naar tweede dader gestopt

26 oktober De man die is aangehouden voor de plofkraak van vannacht in Schalkhaar is een 24-jarige Deventenaar. De politie ziet een mogelijk verband met de plofkraak van een nacht eerder op winkelcentrum Keizerslanden in Deventer. De plofkraak in Schalkhaar lijkt mislukt; waarschijnlijk is er geen buit.