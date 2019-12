Familie uit Deventer verlaat tijdelijk huis na tweede ‘vuurwerkaanslag’

Medisch wonder Tamara uit Deventer zou jong sterven maar is nu moeder: ‘Doodgaan was geen optie’

11:11 Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2019 maakten. Geselecteerd door de redactie: de 19 beste verhalen van 2019. Vandaag het verhaal van Tamara Magdelijns- de Waal. Zij zou met haar erfelijke ziekte CF (taaislijmziekte) eerst niet ouder worden dan 20, toen 30, maar inmiddels is ze er nog. En ze heeft nu samen met Rick de Waal (33) ook nog een baby.