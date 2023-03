Favorieten van Roos: 'Deze winkel opent pas medio mei, maar is nu al favoriet!'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont én leeft, ontdekt de beste plekken. Deze week tipt Roos Lagrené (44) haar favoriete spots in Deventer.

Over Roos

Op haar achttiende ging Roos voor het eerst op kamers in Deventer. Inmiddels woont ze met haar gezin middenin het bos in Epse. Ze runt daar haar schoonheidssalon Skinfood en geniet van de rust, de eekhoorntjes in de tuin en het jaarlijkse dorpsfeest. Deventer zit nog altijd diep in haar hart en ze komt er vaak. “Ik had nooit verwacht dat ik zo gehecht kon raken aan een plek”, vertelt ze.

Volledig scherm Roos en haar gezin © eigen foto

Prins Constantijn op de koffie in het Bergkwartier

“Als ik in Deventer ben, pak ik als het even kan een rondje Bergkwartier mee. Lekker zigzaggen door alle straatjes en steegjes, sfeerproeven en gelukkig zijn. Ik ken geen buurt die zo mooi en sfeervol als het Bergkwartier. Toen ik in de Bergstraat woonde, vroeg ik ooit prins Constantijn op de koffie. Hij stond met de koninklijke familie bij de voordeur, ze waren in Deventer voor Koninginnedag in 2003. Ik zag hem twijfelen toen ik het vroeg, maar hij had een vol programma en dus helaas geen tijd.”

Volledig scherm Roos in het Bergkwartier © eigen foto

Shoppen bij Eindelijk!

“Eindelijk! in Deventer vind ik een kledingzaak met toffe outfits, een goede kop koffie en gezelligheid. Vaak koop en verkoop ik kleding via Vinted, maar zo nu en dan wil ik even in de stad shoppen en dan kom ik hier. De afgelopen jaren scoorde ik hier een aantal items waar ik heel zuinig op ben.”

Volledig scherm Foto: indebuurt Deventer

Lunchen bij MIMIK

“Deze fijne plek ontdekte ik pas kortgeleden en is nu één van mijn favoriete lunch- en borrelplekken. Ook zonder voorstelling is dit ‘the place to be‘, als je met uitzicht over de IJssel wilt genieten van goed en gezond eten. Je proeft dat het met liefde is bereid. Lunchtip: De Flower Power Bowl is een feestje om naar te kijken en bijna te mooi om op te eten. Bijna, zeg ik.”

Volledig scherm De Flower Power Bowl bij MIMIK © eigen foto

Primeur! Chocolate Stories opent binnenkort

“Een primeur! Medio mei opent een klant van mij de winkel Chocolate Stories in de Lange Bisschopstraat. Ik voel nu al een nieuwe favoriet aankomen. Wanneer je iets met iemand wilt delen in de vorm van een berichtje of cadeautje, wordt dit de winkel om naartoe te gaan.”

Volledig scherm Foto: Chocolate Stories

The Port

“Twee keer per week hebben de echtgenoot en ik een ‘date in het zweet’, we gaan samen sporten. Niek of één van de andere personal trainers van The Port begeleidt ons naar een fit lijf, wat een flinke klus is na de eerdergenoemde chocoladeliefhebberij. Iedere sessie duurt een half uur waarin wij de volledige aandacht krijgen. De trainer daagt ons elke keer uit met een andere oefening, iets zwaardere gewichten of net iets langer planken waardoor de verzuring niet te pruimen is. Wij voelen ons allebei sterker sinds we hier sporten.”

Volledig scherm Een ‘date in het zweet’ bij The Port © eigen foto

