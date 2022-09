Fietser ernstig gewond bij val in Deventer

Hoe de val is veroorzaakt is niet duidelijk. Er lijkt ook een personenauto bij betrokken, maar of die de fietser ook echt geraakt heeft, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde rond 20 uur en veroorzaakte in elk geval een hoop leed bij de fietser, die per ambulance naar Zwolle is vervoerd. Langs de A50 bij Apeldoorn-Noord landde ook de traumaheli; waarschijnlijk is de trauma-arts daar ingestapt voor assistentie.