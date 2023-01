Fietser in Deventer de klos, drukke route gaat zeker 1,5 jaar op slot: ‘Viel van stoel van verbazing’

Dieven slaan toe: voor eerst in jaren meer auto’s en brommers gestolen (behalve in Lelystad en Zwolle)

Na jaren van daling is het aantal diefstallen van motorvoertuigen weer toegenomen. In 2022 werden bijna 6000 auto’s gestolen: 11 procent meer dan een jaar eerder. Ook bedrijfsauto’s, motorfietsen en bromfietsen zijn roofgoed. Absolute koploper in de regio is Apeldoorn. Opmerkelijk: in Zwolle en Lelystad daalde het aantal aangiftes juist.

20 januari