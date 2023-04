Fietser raakt gewond aan gezicht na botsing met auto in Deventer

indebuurt.nl Paasweek­end in Deventer: dit is er te doen

Zin om er dit paasweekend op uit te trekken? Groot gelijk! Het weer wordt niet onaangenaam, vertelt meteoroloog Berend van Straaten ons. En er zijn verschillende leuke dingen te doen in de stad. In dit lijstje vind je leuke activiteiten om te doen tijdens jouw paasweekend in Deventer.