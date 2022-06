Fietsers botsen met elkaar in Espelo, man met spoed naar ziekenhuis

Met video Autisti­sche Rivano (8) heeft dag van z’n leven tussen ronkende auto’s bij Clas­sics-tocht Deventer: ‘Ik wil ook zo’n auto’

De zonovergoten Boreelkazerne in Deventer was op Tweede Pinksterdag het decor van de Lions IJsselvallei Classics. Een toertocht waarbij geld wordt ingezameld voor het goede doel. Klassieke auto's in alle soorten en maten schitteren en tientallen bezoekers kijken hun ogen uit. Tussen de ronkende oldtimers en dampende uitlaten staat Rivano Singh (8) uit Enschede. De autistische jongen kent de auto's van a tot z en zwaait ze allemaal uit. ,,Ik zat in een Amerikaanse Mustang.’’

6 juni