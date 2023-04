Fietstochten van vader en zoon uit Deventer populair: ‘Soms aanvragen van groepen met meer dan 80 personen’

Wist je dat de roots van het fietsen in Deventer liggen? De eerste fietsfabriek van Nederland vestigde zich in 1869 op de Worp. Dat is nu, 154 jaar later, het startpunt van FietStoer Deventer. De vraag naar fietstochten groeit enorm. ,,We krijgen zelfs aanvragen uit het buitenland.’’