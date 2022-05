Flinke brand bij Heeten, rook in wijde omgeving te zien: ‘De schuur is helemaal platgebrand’

De schuur, die tussen struiken en bomen stond, is volledig uitgebrand. In het gebouw stonden een trekker, ebikes en gereedschap. De complete inhoud is verloren gegaan.

Wethouder

Wagenmans: ,,De brand was in een gebied met veel bossen en natuur, vandaar dat er meteen flink werd opgeschaald. Gelukkig is de schade van de brand daardoor beperkt gebleven. De schuur is helemaal platgebrand, maar aan de woning is geen schade en er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt.’’