Flinke file richting A1 na kop-staartbotsing in Deventer

update Man zwaar mishandeld in hartje Deventer: ‘Heb het bloed vanochtend wegge­spoeld’

Een man is vanochtend zwaar mishandeld in het centrum van Deventer. Het slachtoffer werd ernstig toegetakeld op de Brink, tegenover café De Heks. De straat was daar besmeurd met bloed. Eén man is opgepakt.

10 oktober