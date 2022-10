Flinke verkeershinder door fors ongeluk op berucht kruispunt in Deventer

Deventer (buiten)zwembad verweert zich na zomerse kritiek: ‘Gebrek aan personeel maakte het lastig’

Hoe is het buitenseizoen van het Borgelerbad in Deventer verlopen? Voor de zomer kwam er regelmatig kritiek op, bijvoorbeeld, de openingstijden van het recreatieve zwemmen. Ron Bauhuis van Sportbedrijf Deventer, blikt terug. „Dat we korter open waren kwam met name door een zoektocht naar personeel.”

27 september