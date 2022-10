Ford Mustang uit 1968 raakt andere auto op kruispunt in Deventer: kinderen lopen schaafwonden op

Beluister nu de trailer van de podcast ‘Het Mysterie van de Kampioens­klok’

Ga mee, op zoek naar een verdwenen club-souvenir. In een ver verleden was voetbalclub Go Ahead Eagles landskampioen. De club kreeg in de jaren 30 als geschenk een enorme klok, die jarenlang prominent bij het stadion in Deventer stond. In de jaren zestig is die klok bij een verbouwing verdwenen. Maar waarheen?

21 oktober