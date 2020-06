Forse boetes voor filmende automobilisten bij ravage op A1: ‘Echt respectloos’

Video Bathmen krijgt een vissteiger voor mindervali­den ter nagedachte­nis aan Henk die plotseling overleed

9:00 De dag na zijn verjaardag overleed Henk Koeslag vorig jaar plotseling aan een hersenbloeding. Zijn vrouw en twee zonen willen dit grote verlies omzetten in iets positiefs. Daarom vroegen ze voor zijn afscheid geen bloemen, maar een bijdrage aan een vissteiger voor mindervaliden in hun eigen Bathmen. Woensdag, als Henk 70 jaar zou zijn geworden, wordt de steiger officieel in gebruik genomen.