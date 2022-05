Forse stijging aantal stadionverboden verwacht: ‘Een nieuwe lichting is opgestaan’

Smeulende brand in bos Schalkhaar begonnen in rustgebied: ‘Steeds meer mensen houden zich niet aan de regels’

Het vuur is gedoofd, maar er zijn grote zorgen na de bosbrand in Schalkhaar afgelopen maandag. Weliswaar valt de schade voor de natuur mee. Toch is rentmeesteer Kees Jan Meijer niet helemaal gerust op de situatie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de ‘beheerder’ van het stuk bos vermoedt dat wandelaars die verboden gebied betreden een rol spelen. ,,Een probleem dat in het hele buitengebied speelt.”

