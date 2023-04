Forse vertraging door kettingbotsing op Wilhelminabrug Deventer

Edith uit Olst mijdt de supermarkt: ‘Liever van de boer of direct uit de natuur’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Edith Kostelijk uit Olst komt liefst zo min mogelijk in de supermarkt. Rechtstreeks van de boer heeft haar voorkeur, als het kan zelfs direct uit de natuur.