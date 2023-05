Fouten op gedenksteen Molukse militairen in Diepenveen, onthulling gaat desondanks door: ‘Met uitleg en excuus’

Met podcast Anita bleef altijd 12, maar is 45 jaar na haar dood voor broer Raymond ‘dichterbij dan ooit’

Raymond Korse, journalist van De Twentsche Courant Tubantia, verloor in 1978 zijn zus Anita bij een verkeersongeval in Spanje. Geïnspireerd door Plaatsen van Herinnering, een serie in deze krant over bermmonumenten in Twente, gaat hij in een podcastserie op zoek naar de plek waar Anita overleed. “Ze is nu dichterbij dan ooit.”