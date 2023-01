GA Eagles duidelijk maatje te klein voor AZ, het clubrecord blijft staan op ‘elf’

wedstrijdverslagDe selectie van Go Ahead Eagles zal het clubrecord - de meeste ongeslagen wedstrijden op rij in de eredivisie - moeten blijven delen met de ‘klas van 1970’. Tegen topploeg AZ werd er geen twaalfde duel aan de reeks vastgeplakt. Sterker nog, met 1-4 kwam GA Eagles nog genadig weg. De bezoekers uit Alkmaar waren eigenlijk op alle fronten beter. De weg naar handhaving in de eredivisie is nog lang voor GA Eagles.

Een opvallende wijziging bij GA Eagles, waar Jay Idzes - in de belangstelling van het Schotse Aberdeen - op de bank moest beginnen. Jose Fontan keerde zodoende terug in de basiself, als linksback. Jamal Amofa (rechts) en Gerrit Nauber (links) vormden het centrale duo, met Mats Deijl rechts achterin.

Eerste speldenprikjes

Na een wat saai eerste kwartier kwam de wedstrijd in een koude Adelaarshorst op gang. AZ deelde de eerste speldenprikjes uit, al werd dat nog niet heel gevaarlijk voor GA Eagles. De thuisploeg kwam er gaandeweg de eerste helft beter in en zette in de personen van Isac Lidberg en Oliver Edvardsen ook een paar keer goed druk. AZ wist zich daar succesvol tegen te wapenen.

Aan de andere kant van het veld mocht Jeffrey de Lange al twee keer flink aan de bak. Schoten van Jens Odgaard en Tijani Reijnders wist hij nog met moeite te keren. Beide keren stond er niemand van AZ paraat om de rebound te verzilveren.

Toch raak voor AZ

In de 38ste minuut was het toch raak voor de Alkmaarders. Sugawara leverde vanaf rechts een lage voorzet af op Vangelis Pavlidis, die knap voor z’n man kwam en in de korte hoek de bal langs De Lange tikte: 0-1. AZ had de score voor rust zelfs kunnen verdubbelen, maar na een hoekschop werd de bal net naast gekopt.

Sugawara subliem

AZ begon ook furieus aan de tweede helft. De ploeg stond door de voorsprong al virtueel bovenaan de eredivisie - Feyenoord trapt(e) pas om 21u af - en wilde het duel duidelijk rap in het slot gooien. Dat gebeurde via Djordje Mihailovic, die speelde in plaats van de geblesseerde Dani de Wit. Sugawara leverde net als bij de 0-1 de voorzet, Mihailovic kopte van dichtbij vallend binnen: 0-2. De Lange kon slechts grabbelen.

GA Eagles probeerde het wel, maar het ontbrak op deze januariavond simpelweg aan vernuft. Lidberg, Edvardsen, Willumsson, Adekanye: ze werkten stuk voor stuk hard, renden zich rot. De brille was er niet.

Extra aanvallers

Met Sow, Stokkers en Fernandes erbij trachtte trainer Hake in het laatste kwartier nog iets te forceren. Het was nota bene de ook ingevallen Mattiello die tien minuten voor tijd nog een flinke kans kreeg op 1-2. Hij kreeg redelijke vrijheid bij de tweede paal, alleen mikte hij de bal op de billen van een AZ’er.

Sugawara bekroonde een voor hem geweldige wedstrijd met de 0-3, drie minuten voor tijd. De knal van afstand was fraai. Dat GA Eagles via een strafschop van Willumsson - toegekend na een overtreding op Mattiello - nog op het scorebord kwam was slechts voer voor statistici. In de allerlaatste seconde strooide invaller Zico Buurmeester extra zout in de Deventer wonden met de 1-4.

Door de winst dinsdag van Emmen tegen PSV (1-0) en de puntjes die RKC (0-0) en Vitesse (2-2) sprokkelden, werd ook weer duidelijk dat handhaving op het hoogste niveau nog lang geen gelopen koers is voor GA Eagles. De verschillen in het rechterrijtje zijn dusdanig klein, dat die strijd waarschijnlijk nog wel een hele tijd zal doorgaan.

GA Eagles - AZ 1-4 (0-1). 38. Vangelis Pavlidis 0-1, 57. Djordje Mihailovic 0-2, 87. Yukinari Sugawara 0-3, 90+1. Willum Willumsson 1-3 (strafschop), 90+3. Zico Buurmeester 1-4. Scheidsrechter: Lindhout. Gele kaart: Edvardsen (GA Eagles), Hatzidiakos (AZ). Toeschouwers: 9.457.

GA Eagles:De Lange; Deijl, Nauber, Amofa, Fontan (78. Mattiello); Llansana (78. Fernandes), Tekie (69. Linthorst), Willumsson, Edvardsen; Adekanye (78. Stokkers), Lidberg (69. Sow).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.