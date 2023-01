GA Eagles en Fortuna Sittard verkeren in een bijna perfect evenwicht

Één keer een uitoverwinning

Maar de bespeler van de Adelaarshorst won in de eredivisie maar één keer als bezoeker in Sittard: 1-2 in 1984, via Ton Witbaard en Hans Schrijver. Fortuna Sittard scoorde in alle negen thuisduels (16 treffers in totaal) en hield vier keer de nul. GA Eagles verloor op 4 oktober 1995 (2-2) voor het laatst niet in Sittard.