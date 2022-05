GA Eagles-fans reageren op spandoek-gate: ‘Uitschelden voor NSB’er gaat te ver’

Moeder heeft blijvend hersenlet­sel na aanrijding in fietstun­nel in Deventer: ‘Voel me schuldig’

De twee kinderen dachten dat hun moeder dood was. Ze lag op de grond in een fietstunnel aan de Rielerweg in Deventer, eind april vorig jaar, nadat ze was aangereden door een man op een opgevoerde snorfiets. De vrouw hield er blijvend hersenletsel aan over. ,,Ik voel me hier schuldig onder’’, zei de veroorzaker van het ongeval in de rechtbank.

