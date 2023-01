GA Eagles heeft nog aantal rekeningen te vereffenen met FC Utrecht

Bovendien is FC Utrecht ongeslagen in de laatste 5 eredivisiewedstrijden met de Deventenaren, die in die reeks niet één keer wonnen en 2 keer gelijkspeelden. De laatste nederlaag van FC Utrecht was op 4 oktober 2014, in eigen huis: 2-3 na een 2-0 voorsprong.

Laatste ontmoeting

In die laatste vijf eredivisieduels scoorde GA Eagles slechts 1 keer: 1-1 in Deventer op 5 maart 2022. Dat was ook de laatste ontmoeting tussen beide ploegen. Huidig FC Utrecht-speler Luuk Brouwers zette de Deventenaren op voorsprong, Moussa Sylla maakte gelijk namens het FC Utrecht van trainer René Hake, die nu in de Adelaarshorst de eindverantwoordelijke is. Go Ahead Eagles won ook slechts 1 van de laatste 6 thuiswedstrijden met FC Utrecht in de eredivisie: 2-1 in december 2013.