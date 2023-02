GA Eagles komt in actie voor Turkije en Syrië: ‘Logisch dat we handen ineen slaan’

Justitie: wonder dat er geen doden vielen bij aanrijding in Deventer

De rechtbank in Zwolle heeft de 22-jarige Roemeen die met een gestolen auto met grote snelheid inreed op een groep jongeren in Deventer, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en vijftien dagen. Er was 22 maanden geëist.

16:05