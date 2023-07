GA Eagles legt Duitse doelman voor drie jaar vast

Dertig woonunits voor vluchtelin­gen in Lochem komen er toch: ‘Dit kan niet anders’

Ondanks veel kritiek, van zowel inwoners als raadsleden, kan de gemeente Lochem toch overgaan tot het plaatsen van woonunits voor vluchtelingen op twee kavels aan de Zutphenseweg. Het plan is in razend tempo tot stand gekomen waardoor omwonenden zich gepasseerd voelen. De gemeenteraad is akkoord. ,,Omdat mensen nou eenmaal een dak boven hun hoofd moeten hebben.’’