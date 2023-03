GA Eagles-speler Sylla Sow wint arbitragezaak van De Graafschap

De zaak werd aangespannen naar aanleiding van afgelopen transferzomer. Volgens De Graafschap was Sow al rond met de club uit Doetinchem, maar vervolgens tekende hij een contract bij Go Ahead Eagles. De Graafschap liet het er echter niet bij zitten en spande een zaak aan. De eerstedivisionist zette in op het betalen van een schadeloosstelling door de aanvaller.

Teleurgesteld

Boek gesloten

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, is vooral blij dat Sow het boek kan sluiten. ,,We hebben altijd het gevoel gehad dat we als club netjes conform de geldende regels hebben gehandeld inzake de transfer van Sylla van Sheffield Wednesday naar Go Ahead Eagles”, zegt Van Dop. ,,Gelukkig is de arbitragecommissie van de KNVB dezelfde mening toegedaan. Bovenal is het prettig voor Sylla, die nu dit boek definitief kan sluiten en zich volledig op het sportieve aspect kan richten.”