GA-Eagles trainer René Hake kijkt uit naar krachtmeting met AZ: ‘Een titelkandidaat’

Deventer Schouwburg gelooft in eigen verbouwing: ‘32 miljoen veel geld? Het is hoe je het bekijkt’

De Deventer Schouwburg en poppodium Burgerweeshuis onder één dak brengen, het zorgt bij die laatste partij voor commotie. Die variant onderzoeken brengt ogenschijnlijk bij de schouwburg minder beroering. Hoe staat het theater in de discussie die Deventer bezighoudt? ,,In het plan voor onze eigen verbouwing heb ik heel veel vertrouwen, de rest is niet aan mij.”

21 januari