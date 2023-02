GA Eagles vindt in NEC het juiste medicijn en schudt de zorgen voor even van zich af

wedstrijdverslagNa vier eredivisieduels zonder zege proefde Go Ahead Eagles zondag weer eens het zoet van de overwinning. In een wedstrijd die het vooral moest hebben van inzet en strijdlust, werd NEC met 1-0 verslagen. Finn Stokkers tekende al in de eerste helft voor de winnende goal. Behalve drie punten verwelkomde GA Eagles ook Philippe Rommens terug in het elftal.